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12.08.19 12:45
Жителям Подмосковья расскажут о раздельном сборе мусора
В рамках мероприятия муниципалитеты посоревнуются в приготовлении шашлыка по самому оригинальному рецепту и привлечению жителей к раздельному сбору мусора.
"К учету будут приниматься как данные о количестве собранных пакетов с отходами, так и розданных информационных материалов", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ региона Евгения Хромушина.
Для проведения мероприятия будет привлечено более тысячи волонтеров.
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что 17 августа акцию планируют провести впервые во всех парковых зонах и в местах, где традиционно жители жарят шашлыки.
"Мангал-марафон" проводится в целях организации эффективного информирования и разъяснения населению вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов", - отмечают в областном МинЖКХ.
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