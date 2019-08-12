Жителям Подмосковья расскажут о раздельном сборе мусора

12.08.19 12:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 августа. Interfax-Russia.ru - Первая экологическая акция, направленная на пропаганду раздельного сбора мусора в местах массового отдыха людей, пройдет в подмосковных парках 17 августа, сообщает пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства региона.

В рамках мероприятия муниципалитеты посоревнуются в приготовлении шашлыка по самому оригинальному рецепту и привлечению жителей к раздельному сбору мусора.

"К учету будут приниматься как данные о количестве собранных пакетов с отходами, так и розданных информационных материалов", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ региона Евгения Хромушина.

Для проведения мероприятия будет привлечено более тысячи волонтеров.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что 17 августа акцию планируют провести впервые во всех парковых зонах и в местах, где традиционно жители жарят шашлыки.

"Мангал-марафон" проводится в целях организации эффективного информирования и разъяснения населению вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов", - отмечают в областном МинЖКХ.