"Августовское лето" пришло в Москву

12.08.19 12:49

© РИА Новости. Владимир Астапкович

12 августа. Interfax-Russia.ru - Теплая погода ожидается в Московском регионе в ближайшие дни, хотя без дождей не обойдется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода, я бы сказал, замечательная. После холодной, дождливой и ненастной погоды, которую принято называть непогодой, наступает комфортный период. Температура около и чуть выше нормы, на один градус. Настоящее лето пришло, августовское", - сказал метеоролог в понедельник.

В понедельник столбики термометров в столице превысят 22-градусную отметку, а во вторник и среду температура поднимется до +25 градусов, местами пройдут дожди с грозами из-за теплого атмосферного фронта. К пятнице дневной температурный фон немного понизится, но будет выше 20-градусной отметки, при этом ночи будут по-летнему теплыми (+15-17 градусов).