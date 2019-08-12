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12.08.19 12:49
"Августовское лето" пришло в Москву
"Погода, я бы сказал, замечательная. После холодной, дождливой и ненастной погоды, которую принято называть непогодой, наступает комфортный период. Температура около и чуть выше нормы, на один градус. Настоящее лето пришло, августовское", - сказал метеоролог в понедельник.
В понедельник столбики термометров в столице превысят 22-градусную отметку, а во вторник и среду температура поднимется до +25 градусов, местами пройдут дожди с грозами из-за теплого атмосферного фронта. К пятнице дневной температурный фон немного понизится, но будет выше 20-градусной отметки, при этом ночи будут по-летнему теплыми (+15-17 градусов).
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