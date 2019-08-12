Немецкую зенитку времен войны откопал белгородец возле собственного дома

12.08.19 12:57

© РИА Новости. Евгений Одиноков

12 августа. Interfax-Russia.ru - Житель Белгородского района Белгородской области обнаружил немецкую зенитную пушку "FlaK 88" при рытье траншеи для коммуникаций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в понедельник.

"В двух метрах от жилого дома в селе Драгунское-75 на глубине около 70 см мужчина наткнулся на необычный железный предмет, уходящий глубоко в землю", - говорится в сообщении.

После продолжения раскопок хозяин участка обнаружил снаряды времен Великой Отечественной войны и вызвал спасателей.

Прибывшие на место взрывотехники поисково-спасательной службы извлекли из земли три артиллерийских снаряда и стали аккуратно откапывать металлический предмет, который оказался орудием зенитной пушки длиной около 5 метров.

"Опасность при извлечении орудия представляло то, что в пушке могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Сотрудники МЧС тщательно обследовали находку, к счастью, взрывоопасных предметов в ней не оказалось, но взрывотехники обнаружили неподалеку от орудия несколько неразорвавшихся боеприпасов", - отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, уникальную находку весом в 2 тонны подняли с земли с помощью спецтехники ГУ МЧС России по Белгородской области, после этого зенитная пушка была передана в Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле".

"Подобные находки для Белгородской области - редкость. Как правило, в земле находят лишь части орудий, поврежденных советскими снарядами. При отступлении немецкие войска всю технику, которую можно было восстановить, увозили с собой. Эта же была подбита советским снарядом, и транспортировать ее стало довольно сложно", - отмечает ведомства.

"FlaK 88" - 88-миллиметровое зенитное орудие, находившееся на вооружении Германии с 1932 по 1945 годы. Использовалось в роли противотанковых и полевых орудий. Снаряды способны были поражать бронированные цели на расстоянии до 3 км.