Гидрометцентр: к Хабаровску приближается паводок

12.08.19 13:01

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12 августа. Interfax-Russia.ru - Вода продолжает прибывать в реке Амур на Дальнем Востоке после сильных дождей, паводок с верховий дошел до села Ленинское в Амурской области, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация по-прежнему непростая, свое влияние оказывает область низкого давления, идут осадки и в Среднем Амуре, и в Приморье. Паводок, идущий с Верхнего Амура, достиг села Ленинское, уровень воды приближается к опасным отметкам", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

По его словам, косвенно на синоптическую ситуацию в Приамурье влияют тропические штормы в Японском море.

"Уровень воды будет заметно повышаться, прогнозируется подтопление сельскохозяйственных угодий, дорог", - сказал Вильфанд.

По сообщению агентства "Интерфакс - Дальний Восток", в понедельник уровень Амура в Хабаровске (примерно в 180 км ниже по течению Амура от села Ленинское) составлял 550 см, что на 100 см выше неблагоприятной отметки, в городе подтоплены несколько дворов на двух улицах и дачные участки на островах у Хабаровска. По прогнозу гидрологов, последняя волна паводка на Амуре ожидается 12-14 августа, вода может подняться до отметки в 600 см. Угроза подтопления существует для 3,7 тыс. дач и 24 придомовых территорий в низких местах города.