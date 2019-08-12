Трагедия на испытаниях: при взрыве на полигоне под Архангельском погибло семь человек
  
В ожидании волны: власти Хабаровска хотят защитить город от наводнения огромной баржей
   
За спиной оппозиции: в российском парламенте усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
12.08.19 13:11

Популярный турмаршрут на Камчатке закрыли из-за голодных медведей

© РИА Новости. Сергей Крсноухов
12 августа. Interfax-Russia.ru - Популярный туристический маршрут "Загадки Хакыцина" в Южно-Камчатском заказнике временно закрыли из-за обилия там голодных медведей, сообщает пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", под управлением которого находится заказник.

"Это связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей", - говорится в сообщении.

Сложилась нехарактерная для августа ситуация - нерестилища нерки в реке Хакыцин не заполнены, заходят лишь единичные экземпляры лососей. Обычно в этом районе в конце лета наблюдается массовый нерестовый ход нерки. Медведи в ожидании пищи концентрируются на берегу реки, только на четырехкилометровом участке скопилось до 70 взрослых особей. Голодающие звери конфликтуют. Людям там появляться опасно.

На прошлой неделе ученым, исследующим медведей, уже пришлось столкнуться с проявлением агрессии зверя. На учетном маршруте, совпадающем с туристическим, взрослый самец атаковал группу из трех человек. Зверь находился возле остатков добычи - взрослой самки.

"Медведь бросился из зарослей с расстояния пяти метров, но в последний момент свернул в сторону. Несмотря на богатый опыт исследователей в разрешении конфликтов человека и медведя, у них могло не оказаться времени на применение средств защиты", - сказано в сообщении.

Ученые предполагают, что часть нерки не зашла на нерестилища из-за неправильно установленных проходных дней (дни, когда запрещен промысел лосося для прохода его на нерест - ИФ) в устье реки Озерной.

Письма с просьбой пересмотреть режим проходных дней в устье Озерной направлены членам комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае.

"Курильское озеро - один из самых популярных природных объектов Камчатки. Туристов привлекает возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания. До сих пор обилие нерки было главным условием мирного по отношению к человеку поведения животных, а также гарантом успешного развития познавательного туризма. Если проблема с наполнением нерестилищ нерки не решится, туристские программы в бассейне Курильского озера придется закрыть. Это, конечно, приведет к экономическим и имиджевым потерям, но безопасность людей и животных для нас в приоритете", - приводятся в сообщении слова директора Кроноцкого заповедника Петра Шпиленка.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.08.19 17:47
Член партии "Яблоко" Костенок арестован по обвинению в массовых беспорядках 27 июля
.
  12.08.19 16:12
Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест
.
  12.08.19 15:17
Суд в Москве заочно арестовал еще двух граждан САР по делу об убийстве военных РФ
.
  12.08.19 15:02
Общественный транспорт Москвы украсят герои "Союзмультфильма"
.
  12.08.19 14:48
"Мосгаз" обновил системы газоснабжения более 40 тыс. столичных квартир
.
  12.08.19 12:49
"Августовское лето" пришло в Москву
.
  12.08.19 11:46
Памфилова рассмотрит вопрос о переносе выборов в МГД при наличии оснований
.
  12.08.19 11:16
Оппозиционеры подали в мэрию заявку на шествие 17 августа
.
  12.08.19 10:29
Яшин просит Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
.
  12.08.19 08:56
Член СПЧ Бабушкин сообщил о 245 задержанных по итогам акции в субботу в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket