Популярный турмаршрут на Камчатке закрыли из-за голодных медведей

12.08.19 13:11

© РИА Новости. Сергей Крсноухов

12 августа. Interfax-Russia.ru - Популярный туристический маршрут "Загадки Хакыцина" в Южно-Камчатском заказнике временно закрыли из-за обилия там голодных медведей, сообщает пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", под управлением которого находится заказник.

"Это связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей", - говорится в сообщении.

Сложилась нехарактерная для августа ситуация - нерестилища нерки в реке Хакыцин не заполнены, заходят лишь единичные экземпляры лососей. Обычно в этом районе в конце лета наблюдается массовый нерестовый ход нерки. Медведи в ожидании пищи концентрируются на берегу реки, только на четырехкилометровом участке скопилось до 70 взрослых особей. Голодающие звери конфликтуют. Людям там появляться опасно.

На прошлой неделе ученым, исследующим медведей, уже пришлось столкнуться с проявлением агрессии зверя. На учетном маршруте, совпадающем с туристическим, взрослый самец атаковал группу из трех человек. Зверь находился возле остатков добычи - взрослой самки.

"Медведь бросился из зарослей с расстояния пяти метров, но в последний момент свернул в сторону. Несмотря на богатый опыт исследователей в разрешении конфликтов человека и медведя, у них могло не оказаться времени на применение средств защиты", - сказано в сообщении.

Ученые предполагают, что часть нерки не зашла на нерестилища из-за неправильно установленных проходных дней (дни, когда запрещен промысел лосося для прохода его на нерест - ИФ) в устье реки Озерной.

Письма с просьбой пересмотреть режим проходных дней в устье Озерной направлены членам комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае.

"Курильское озеро - один из самых популярных природных объектов Камчатки. Туристов привлекает возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания. До сих пор обилие нерки было главным условием мирного по отношению к человеку поведения животных, а также гарантом успешного развития познавательного туризма. Если проблема с наполнением нерестилищ нерки не решится, туристские программы в бассейне Курильского озера придется закрыть. Это, конечно, приведет к экономическим и имиджевым потерям, но безопасность людей и животных для нас в приоритете", - приводятся в сообщении слова директора Кроноцкого заповедника Петра Шпиленка.