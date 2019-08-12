Москалькова просит ГД расширить список лиц, которые смогут работать без диплома в образовательных учреждениях

12.08.19 13:14

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

12 августа. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Госдуму с просьбой расширить список лиц, которым не нужно будет получать профессиональное образование для работы в образовательных организациях.

"На угрозу увольнения из-за отсутствия диплома, обязательного в связи с указанной нормой Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", уполномоченному жаловались не только воспитатели, но и иные педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность: инструкторы, методисты, библиотекари, вожатые, вынужденные в срочном порядке получать дополнительное образование, а фактически приобретать за немалые для них деньги необходимые документы о соответствии квалификационным требованиям", - приводит пресс-служба слова Москальковой в понедельник.

Уполномоченный призвала депутатов расширить перечень сотрудников, на которых не будет распространяться норма о необходимости среднего профессионального или высшего образования, и включить в него всех работников образовательных учреждений, подлежащих периодической аттестации и принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года. По мнению федерального омбудсмена, соответствующие поправки должны быть внесены ко второму чтению законопроекта.

В конце июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о допуске студентов к работе в школах до получения диплома о высшем образовании.

Также необязательно будет иметь среднее профессиональное или высшее образование воспитателям детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года, эффективно работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности.