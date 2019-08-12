Житель Екатеринбурга пытался вывести в Финляндию в чемодане 38 кг красной икры

12.08.19 13:20

© РИА Новости. Алексей Насыров

12 августа. Interfax-Russia.ru - Таможенники в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" изъяли у местного жителя 38 кг красной икры, которую он собирался вывезти в Финляндию, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Мужчина расфасовал икру в брикеты из пенопласта и упаковал в чемодан.

"Таможенникам мужчина объяснил, что везет икру в подарок на свадьбу в Финляндию", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, согласно законодательству, для личных целей вывозить из страны можно не более 5 кг красной икры.

В отношении мужчины возбуждено административное дело, ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара.

В настоящее время икра хранится на складе временного хранения, ее дальнейшую судьбу решит суд.