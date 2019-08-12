На восстановление пострадавшего от взрывов завода в Дзержинске выделят 1,5 млрд рублей

12.08.19 13:22

© РИА Новости. МЧС РФ

12 августа. Interfax-Russia.ru - Госкорпорация "Ростех" выделила полтора миллиарда рублей на восстановление завода "Кристалл" в Дзержинске, пострадавшего от нескольких взрывов в июне, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация Ростех выделит 1,5 млрд рублей на восстановление ГосНИИ "Кристалл" в г. Дзержинск. Дополнительное финансирование будет направлено на полномасштабное возобновление и обновление производства и позволит предприятию выполнить гособоронзаказ и обязательства перед партнерами", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, средства будут выделяться в несколько этапов и распределяться по нескольким ключевым направлениям. Часть средств будет направлена на восстановление производственных мощностей предприятия, часть на выполнение федеральных целевых программ.

"Кроме того, часть средств пойдет на возмещение ущерба третьим лицам", - добавили в пресс-службе.

"Новые средства, выделенные Госкорпорацией, позволят восстановить мощности предприятия до необходимого уровня и подготовиться к системным изменениям, которые произойдут в научно-производственном комплексе Дзержинска в ближайшие годы", - сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, слова которого приводят в пресс-службе.

ГосНИИ "Кристалл" - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

1 июня на территории предприятия произошло несколько взрывов, повредивших здания и сооружения завода. В результате ЧП пострадали почти 80 человек.

В августе Дзержинский городской суд оштрафовал предприятие на 600 тыс рублей за "нарушения требований законодательства в области хранения и учета взрывчатыхвеществ и взрывчатых материалов". В частности, на 11 складах предприятия отсутствовала, либо не функционировала, пожарная сигнализация. Представители предприятия в ходе судебного заседания частично признали вину, заявив, что ряд нарушений были устранены.

Ранее в апреле на предприятии также произошел взрыв, разрушивший здание цеха.