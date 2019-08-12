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12.08.19 14:04
В Сарове простились с сотрудниками ядерного центра, погибшими при ЧП на полигоне в Неноксе
В пресс-службе РФЯЦ-ВНИИЭФ агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что церемония прощания прошла в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, на ней присутствовали руководители ядерного центра и госкорпорации "Росатом".
"Погибшие сотрудники будут похоронены на почетной аллее на городском кладбище", - сказал собеседник агентства.
В минувшую субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие находятся в специализированном медицинском учреждении.
Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа.
По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова сообщал, что в результате ЧП погибло пять сотрудников ядерного центра. Еще трое были госпитализированы, их жизнь вне опасности.
Указывались имена погибших сотрудников: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.
Семьям погибших сотрудников ядерного центра будут выплачены компенсации в 200 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Планируется оказать материальную помощь семьям погибших в размере 200 тыс. рублей из резервного фонда правительства Нижегородской области. Пострадавшим будет оказана материальная помощь в размере 100 тыс. рублей", - сообщает пресс-службы правительства региона в понедельник.
В городе Сарове 11-12 августа объявлен общегородской траур.
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