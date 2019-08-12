В Сарове простились с сотрудниками ядерного центра, погибшими при ЧП на полигоне в Неноксе

12.08.19 14:04

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 августа. Interfax-Russia.ru - Похороны сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибших в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области, проходят в городе Сарове Нижегородской области в понедельник.

В пресс-службе РФЯЦ-ВНИИЭФ агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что церемония прощания прошла в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, на ней присутствовали руководители ядерного центра и госкорпорации "Росатом".

"Погибшие сотрудники будут похоронены на почетной аллее на городском кладбище", - сказал собеседник агентства.

В минувшую субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие находятся в специализированном медицинском учреждении.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа.

По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова сообщал, что в результате ЧП погибло пять сотрудников ядерного центра. Еще трое были госпитализированы, их жизнь вне опасности.

Указывались имена погибших сотрудников: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

Семьям погибших сотрудников ядерного центра будут выплачены компенсации в 200 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Планируется оказать материальную помощь семьям погибших в размере 200 тыс. рублей из резервного фонда правительства Нижегородской области. Пострадавшим будет оказана материальная помощь в размере 100 тыс. рублей", - сообщает пресс-службы правительства региона в понедельник.

В городе Сарове 11-12 августа объявлен общегородской траур.