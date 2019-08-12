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12.08.19 14:13

Путин оценил работу властей Крыма как эффективную

© РИА Новости. Алексей Дружинин
12 августа. Interfax-Russia.ru - Доходная часть бюджета Крыма в первом полугодии превысила 26 млрд рублей, тогда как в 2014 году весь его бюджет составлял 18 млрд рублей, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По итогам первого полугодия мы собрали 26,5 млрд рублей, это на 12% по статистике больше, чем в прошлом году за этот же период. При этом напомню, в 2014 году бюджет Крыма составлял 18 млрд рублей", - сказал Аксенов.

Он отметил, что 54% доходной части бюджета - это собственные налоговые и неналоговые поступления, а 60% доходной части тратится на социальные проекты - образование, здравоохранение, культуру.

Глава Крыма отметил, что сегодня в регионе показатель уровня бедности составляет 17,4%, а к 2024 года благодаря реализации нацпроектов этот показатель должен уменьшиться до 8%. Аксенов подчеркнул, что рост доходов граждан и борьба с бедностью - это приоритеты, основанные на поручениях президента.

Он добавил, что общий объем финансирования нацпроектов в Крыму - 83 млрд рублей, из которых на борьбу с бедностью и вопросы демографии зарезервировано более 20 млрд рублей.

Как сообщил глава Крыма, в республике "уменьшилась смертность от системных болезней кровообращения на 20%, от туберкулеза - на 35%, детская смертность - на 40%, младенческая - в 1,9 раза практически". Это было достигнуто совместно со специалистами Минздрава РФ, добавил он.

Аксенов признал, что в Крыму "есть как успехи, так и недоработки, но (...) все рады и ценят то, что мы вернулись на историческую родину".

"Вы работаете эффективно, я знаю", - сказал Путин главе Крыма.

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