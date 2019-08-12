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12.08.19 14:25
Тюменцев научат скалолазанию и кроссфиту на фестивале экстремальных видов спорта
В этот день горожане смогут не только посмотреть выступления спортсменов, но и принять участие в бесплатных мастер-классах.
Так, воркаутеры проведут для всех желающих занятия на турниках, представители областной федерации скалолазания - на скалодроме, установленном на пешеходном мосту.
Кроме того, тюменцы смогут поучаствовать в мастер-классах по кроссфиту, силовому экстриму, чирлидингу, футбольной панне.
Фестиваль пройдет в рамках празднования 75-летия Тюменской области.
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