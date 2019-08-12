Тюменцев научат скалолазанию и кроссфиту на фестивале экстремальных видов спорта

12.08.19 14:25

© РИА Новости. Григорий Сысоев

12 августа. Interfax-Russia.ru - Фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО" состоится 16 августа на набережной реки Туры в Тюмени, сообщает в понедельник оргкомитет мероприятия.

В этот день горожане смогут не только посмотреть выступления спортсменов, но и принять участие в бесплатных мастер-классах.

Так, воркаутеры проведут для всех желающих занятия на турниках, представители областной федерации скалолазания - на скалодроме, установленном на пешеходном мосту.

Кроме того, тюменцы смогут поучаствовать в мастер-классах по кроссфиту, силовому экстриму, чирлидингу, футбольной панне.

Фестиваль пройдет в рамках празднования 75-летия Тюменской области.