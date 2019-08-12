Количество жертв ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до 4 человек

12.08.19 14:28

© РИА Новости. Виталий Тимкив

12 августа. Interfax-Russia.ru - Количество жертв ДТП, в которое попал экскурсионный автобус под Новороссийском, увеличилось до четырех человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю в понедельник.

"В Краснодарской краевой детской больнице скончалась малолетняя девочка, пострадавшая в ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском 7 августа", - сказал сотрудник пресс-службы.

Таким образом, количество погибших в результате аварии возросло с трех до четырех человек. Трое погибших - несовершеннолетние.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края информацию о смерти ребенка подтвердили.

"Девочка 2015 года рождения, четыре года. Ребенок из внедорожника (второй автомобиль-участник ДТП - ИФ), получила тяжелейшие травмы и повреждения внутренних органов. Была экстренно транспортирована в Краснодар, однако умерла, не приходя в сознание", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 7 августа в районе поселка Верхнебаканский недалеко от Новороссийска экскурсионный автобус превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg, имевшему преимущество.

После столкновения автобус и автомобиль сорвались с обрыва. От полученных травм трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте. Травмы получили еще 44 человека, включая 12 детей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса арестован до октября 2019 года.