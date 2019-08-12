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12.08.19 14:41
Минобразования Подмосковья закупит учебники почти на 1,7 млрд рублей
"В этом году в Московской области для образовательных учреждений закупят свыше 5,5 млн учебников на сумму почти 1,7 млрд рублей. Благодаря проводимой работе, обеспеченность учебниками и учебными пособиями подмосковных общеобразовательных организаций составляет 100%", - приводятся в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.
Она отметила, что учебники закупаются для почти 900 тыс. подмосковных школьников.
Обучающиеся смогут получить базовый комплект учебников в школе, добавила Забралова.
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