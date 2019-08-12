Минобразования Подмосковья закупит учебники почти на 1,7 млрд рублей

12.08.19 14:41

© РИА Новости. Маша Росс

12 августа. Interfax-Russia.ru - Более 5,5 млн учебников закупят власти Подмосковья для образовательных учреждений региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

"В этом году в Московской области для образовательных учреждений закупят свыше 5,5 млн учебников на сумму почти 1,7 млрд рублей. Благодаря проводимой работе, обеспеченность учебниками и учебными пособиями подмосковных общеобразовательных организаций составляет 100%", - приводятся в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

Она отметила, что учебники закупаются для почти 900 тыс. подмосковных школьников.

Обучающиеся смогут получить базовый комплект учебников в школе, добавила Забралова.