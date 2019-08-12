Роспотребнадзор: дети в России потребляют слишком много сахара

12.08.19 14:47

© РИА Новости. Владимир Вяткин

12 августа. Interfax-Russia.ru - Суточное потребление сахара в рационе детей в России превышает нормативы до полутора раз, поэтому родителям следует изучить маркировку готовых завтраков для ребенка на предмет лишних сахаров, рекомендует Роспотребнадзор.

"По нормативам, потребление добавленного сахара у детей не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона. При этом, по итогам проведенных исследований, фактическое потребление добавленного сахара у детей 3-7 лет составляет 14,5 %, у подростков - 13%, у более старших детей 12%", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном на официальном сайте ведомства в понедельник.

Добавленный сахар, напоминают в ведомстве, - это сахар, который специально добавляют в блюдо или продукт.

Поэтому, поясняют в ведомстве, родителям следует обращать внимание на маркировку готовых завтраков для детей, где указано содержание сахара. Этот показатель зависит как от торговой марки продукта, так и от процесса изготовления сухих завтраков.

Роспотребнадзор напоминает, что к продуктам с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов наряду с кондитерскими изделиями, десертами и сладкой газировкой относятся готовые завтраки - например, глазированные хлопья с мёдом, - а также нектары и натуральные соки.

Утром ребенок должен плотно позавтракать, рекомендуют специалисты Роспотребнадзора. И только после такого плотного завтрака детям можно дать сладкое, чтобы не было слабости на уроках, говорится в сообщении.