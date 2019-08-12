Ученые выясняют, как уживаются с дикими сородичами выпущенные из "тюрьмы" косатки и белухи

12.08.19 14:55

Фото с сайта ВНИРО

12 августа. Interfax-Russia.ru - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проводит мониторинг мест нахождения косаток и белух, выпущенных из бухты Средняя Приморского края.

"Группа ученых Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) исследуют места нахождения косаток и белух, выпущенных из бухты Средняя в Охотское море. Работы по визуальному наблюдению за животными в естественных условиях обитания начались 8 августа - после завершения третьего этапа выпуска морских млекопитающих", - говорится в сообщении пресс-службы ВНИРО.

Ученые уточнили, что за четыре дня на плавсредствах были исследованы бухты в районе Шантарских островов, где, судя по данным со спутниковых меток, установленных на животных, находились косатки. За это время было обнаружено пять семей диких косаток общей численностью более 30 особей.

"10 августа в бухте Константина, где, судя по данным спутника, находилась самка косатки из первой партии, мы обнаружили двух животных, но при нашем приближении они ушли под воду, и мы, к сожалению, не смогли увидеть - наши это косатки или их дикие сородичи", - отметил заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков, которого цитирует пресс-служба.

Он рассказал, что 11 августа в бухте неподалеку от мыса Врангеля ученые наблюдали за движением трех гренландских китов в сопровождении группы косаток. "Приблизившись на расстояние 60 метров, нам удалось взять биопсию у крупного самца косатки. Анализ ДНК позволит определить - относятся ли дикие животные к тем семьям, что и косатки, содержащиеся в бухте Средняя. Если да, то шансы на их объединение очень высокие", - отметил ученый.

Из-за надвигающегося шторма работы по мониторингу будут временно приостановлены и возобновятся в 20-х числах августа после завершения четвертого этапа выпуска животных из бухты Средняя в Охотское море.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

6 августа у мыса Перовского в Охотском море выпустили трех косаток из "китовой тюрьмы": самца, молодую самку и "вожака" группы - старшую самку.

До этого еще двумя партиями выпустили пять косаток и шесть белух.

В "китовой тюрьме" остается две косатки и 81 белуха. Росрыболовство планирует до 1 сентября выпустить всех косаток из "китовой тюрьмы", а белух до конца года.