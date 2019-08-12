Трагедия на испытаниях: при взрыве на полигоне под Архангельском погибло семь человек
  
В ожидании волны: власти Хабаровска хотят защитить город от наводнения огромной баржей
   
За спиной оппозиции: в российском парламенте усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
12.08.19 15:02

Общественный транспорт Москвы украсят герои "Союзмультфильма"

© РИА Новости. Александр Вильф
12 августа. Interfax-Russia.ru - Транспортный комплекс Москвы и киностудия "Союзмультфильм" запустили совместный проект: автобус, поезд метро и остановки общественного транспорта украсят изображения легендарных мультипликационных героев.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта в понедельник, проект приурочен к 50-летию популярных мультфильмов - "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты" и "Умка".

"Для нас большая честь запускать совместный проект с культовой киностудией. На ее мультфильмах выросло уже не одно поколение, поэтому мы уверены, что пассажирам будет приятно увидеть в транспорте знакомых с детства героев", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

В департаменте пояснили, что на линию выйдет автобус с изображениями персонажей киностудии. До ноября он будет курсировать по магистральному маршруту М9 от метро "Владыкино" до Китай-города.

Герои мультфильмов-юбиляров также украсили 100 остановок городского транспорта.

"В сентябре в метрополитене запустят поезд, оформленный кадрами из знаменитых мультфильмов. В течение 6 месяцев его можно будет увидеть на Серпуховско-Тимирязевской линии", - уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в честь юбилея в продажу поступят 40 тыс. тематических карт "Тройка" с любимыми персонажами - Чебурашкой, бременскими музыкантами, Винни-Пухом и героями "Ну, погоди!".

Кроме того, в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной", а также в витринах на стойках "Живое общение" появится продукция с дизайном "Союзмультфильма".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.08.19 17:47
Член партии "Яблоко" Костенок арестован по обвинению в массовых беспорядках 27 июля
.
  12.08.19 16:12
Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест
.
  12.08.19 15:17
Суд в Москве заочно арестовал еще двух граждан САР по делу об убийстве военных РФ
.
  12.08.19 14:48
"Мосгаз" обновил системы газоснабжения более 40 тыс. столичных квартир
.
  12.08.19 12:49
"Августовское лето" пришло в Москву
.
  12.08.19 11:46
Памфилова рассмотрит вопрос о переносе выборов в МГД при наличии оснований
.
  12.08.19 11:16
Оппозиционеры подали в мэрию заявку на шествие 17 августа
.
  12.08.19 10:29
Яшин просит Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
.
  12.08.19 08:56
Член СПЧ Бабушкин сообщил о 245 задержанных по итогам акции в субботу в Москве
.
  10.08.19 19:57
Задержаны 136 участников несогласованной акции в центре Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket