Общественный транспорт Москвы украсят герои "Союзмультфильма"

12.08.19 15:02

© РИА Новости. Александр Вильф

12 августа. Interfax-Russia.ru - Транспортный комплекс Москвы и киностудия "Союзмультфильм" запустили совместный проект: автобус, поезд метро и остановки общественного транспорта украсят изображения легендарных мультипликационных героев.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта в понедельник, проект приурочен к 50-летию популярных мультфильмов - "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты" и "Умка".

"Для нас большая честь запускать совместный проект с культовой киностудией. На ее мультфильмах выросло уже не одно поколение, поэтому мы уверены, что пассажирам будет приятно увидеть в транспорте знакомых с детства героев", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

В департаменте пояснили, что на линию выйдет автобус с изображениями персонажей киностудии. До ноября он будет курсировать по магистральному маршруту М9 от метро "Владыкино" до Китай-города.

Герои мультфильмов-юбиляров также украсили 100 остановок городского транспорта.

"В сентябре в метрополитене запустят поезд, оформленный кадрами из знаменитых мультфильмов. В течение 6 месяцев его можно будет увидеть на Серпуховско-Тимирязевской линии", - уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в честь юбилея в продажу поступят 40 тыс. тематических карт "Тройка" с любимыми персонажами - Чебурашкой, бременскими музыкантами, Винни-Пухом и героями "Ну, погоди!".

Кроме того, в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной", а также в витринах на стойках "Живое общение" появится продукция с дизайном "Союзмультфильма".