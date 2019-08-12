Кириенко: атомщики, погибшие при взрыве на полигоне, представлены к наградам

12.08.19 15:37

© РИА Новости. Алексей Никольский

12 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Саровского ядерного центра, погибшие при взрыве на полигоне в Архангельской области, представлены к госнаградам, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Решением президента они представлены к высоким государственным наградам", - сказал Кириенко в понедельник на траурном митинге в Сарове.

Он отметил, что гибель сотрудников РФЯЦ - "это невосполнимая потеря для родных и близких, для коллектива федерального ядерного центра, для Росатома, для всей страны".

"Сегодня мы провожаем в последний путь настоящих патриотов своей страны, настоящих героев. Мы привыкли к тому, что люди, которые носят на своих плечах погоны, по долгу службы принимают на себя риски, обеспечивая обороноспособность своей страны. Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, который, к сожалению, сколько не просчитывай заранее, сколько не готовься, но исключить риск на все 100 процентов невозможно никогда", - сказал Кириенко.

"Они как профессионалы это прекрасно знали. Но они брали на себя риск, понимая, что лучше них это не сделает никто. И они сделали все возможное и даже больше", - добавил первый замглавы администрации президента РФ.

Кириенко подчеркнул, что "мы не можем их вернуть, но можем по праву ими гордиться, настоящими героями своей страны".

Глава Росатома Алексей Лихачев в свою очередь пообещал, что работа над новыми образцами вооружений будет доведена до конца.

"Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия. Они до последнего остались преданы своему долгу, и ушли, как настоящие герои. Такие люди - гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца", - сказал Лихачев, слова которого цитирует пресс-служба Росатома.

Ранее Росатом сообщил, что пять сотрудников корпорации погибли в Архангельской области при испытании ракеты, в составе которой был радиоизотопный источник питания.

"Мы выполним задание родины, ее безопасность будет надежно обеспечена", - заявил Лихачев.

Об инциденте на полигоне в Неноксе Минобороны РФ сообщило 8 августа. В госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В понедельник в Сарове состоялись похороны сотрудников Российского федерального ядерного центра, которые погибли в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области.

В городе Сарове 11-12 августа объявлен общегородской траур. Прощание с погибшими проходит в понедельник.