Калужская область свела у минимуму показатели младенческой смертности

12.08.19 15:14

© РИА Новости. Алексей Куденко

12 августа. Interfax-Russia.ru - Во втором квартале 2019 году младенческая смертность в Калужской области снизилась до минимального показателя за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба калужского правительства со ссылкой на материалы заседания кабинета министров области.

Заместитель министра здравоохранения области Илья Соваков сказал на правительственном заседании в понедельник, что смертность детей от рождения и до одного года снизилась до 3,8 на 1000 родившихся живыми.

При этом в рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" к 2024 году этот показатель планируется довести до 3,7.

"Важным для нас является то, что преждевременные роды проходят в областном перинатальном центре. Здесь созданы наиболее благоприятные условия для женщины и ребенка, позволяющие снизить все существующие риски в данной ситуации", - отметил Соваков.

В числе основных задач службы замминистра назвал развитие материально-технической базы детских поликлиник, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках профилактических осмотров, а также повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

На реализацию проекта предусмотрено более 544 млн рублей. Из них порядка 457 млн составят средства федерального бюджета и около 88 млн - областного.

В 2019 году из региональной казны также было выделено 17,7 млн рублей на реконструкцию детской поликлиники на улице Молодежной в Калуге, 41 и 15,6 млн рублей - на подготовку проектно-сметной документации по реконструкции областной клинической детской больницы.

В текущем году в рамках регионального проекта планируется переоборудовать и дооснастить не менее чем 20% детских поликлиник.