Суд в Москве заочно арестовал еще двух граждан САР по делу об убийстве военных РФ

12.08.19 15:17

© РИА Новости. Владимир Федоренко

12 августа. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест еще двух граждан Сирии, обвиняемых в причастности к убийству российского пилота, сбитого турецким истребителем над Сирией в ноябре 2015 года.

"Судом в отношении Мухаммада Наураза Сохты и Юсефа Шарафа Бузугляна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста установлен в виде 2 месяцев с момента их фактического задержания или экстрадиции в РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, обвиняемые объявлены в международный розыск.

Таким образом, число фигурантов уголовного дела о гибели в Сирии российского пилота достигло 12 человек.

С июля 2018 года в рамках объединенного уголовного дела о гибели российских военнослужащих в Сирии Басманный суд выдал санкцию на заочный арест 12 граждан Сирии: Марвана Абдулькарима Хатыба, Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы, Абдаллы Мохаммеда Джаляля, Амина Мухаммада Манли и Умара Абдульгани Абдаллы.

В зависимости от роли каждого, фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), по ст.30-ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды) и по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

Все они так же объявлены в международный розыск.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования, Следственный комитет ранее объединил в единое производство уголовные дела о расследовании гибели в Сирии пилотов Олега Пешкова и Романа Филипова, а также морского пехотинца Александра Позынича.

"В настоящее время следствие продолжает собирать доказательства и устанавливать всех виновных в гибели российских военнослужащих", - сказал собеседник агентства.

Су-24М О.Пешкова был сбит 3 ноября 2015 года турецким истребителем вблизи сирийско-турецкой границы в районе горной Латакии. Экипаж самолета катапультировался. Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате огня боевиков с земли. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

При проведении операции по эвакуации летчиков Су-24М погиб морпех-контрактник Позынич.

3 февраля 2018 года боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации "Идлиб". Пилот Филипов катапультировался, после приземления вступил бой, был тяжело ранен, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Он также удостоен звания Героя России посмертно.