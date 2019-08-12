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12.08.19 15:20
Путин советует Развожаеву развивать Севастополь с опорой на депутатский корпус
"Я бы хотел, чтобы вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно, совместно, ради людей, которые вместе живут, и ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом, и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона", - сказал Путин на встрече с Развожаевым.
Он отметил, что нынешний врио губернатора - "человек опытный", показал "хорошую работу в ряде регионов России" и у него есть опыт работы на федеральном уровне.
"Я уже сказал в начале нашей встречи - Севастополь все-таки имеет особое значение для страны, и здесь много специфики своей", - подчеркнул президент.
В ответ Развожаев отметил, что во многом именно благодаря опыту очень профессионального депутатского корпуса были приняты многие решения. Он выразил надежду, что эти решения будут "правильно оценены севастопольцами".
Тест беседы опубликован на сайте Кремля в понедельник.
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