Сооружения для обводнения Волго-Ахтубинской поймы начнут строить в 2021 году

12.08.19 15:47

© РИА Новости. Алексей Дружинин

12 августа. Interfax-Russia.ru - Строительство гидротехнических сооружений для обеспечения дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы стартует в 2021 году, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе совещания в понедельник.

"Задача - к 2020 году завершить проектирование объекта, пройти государственную экспертизу и в 2021 году приступить к строительным работам. Мы совместно должны найти такие решения, которые позволят, с одной стороны, в полном объеме выполнить стоящие перед нами задачи по наполнению водой реки Ахтуба и обводнению Волго-Ахтубинской поймы, с другой - минимизировать стоимость этого масштабного объекта", - сказал Бочаров.

Он отметил, что в целях минимизации расходов на этапе проектирования объекта будут приняты меры по ограничению сделок с землей, находящейся в государственной или муниципальной собственности, и на неразграниченных территориях.

"Реализация проекта напрямую коснется свыше 500 тысяч человек, проживающих на территории только Волгоградской области. Проект повысит качество жизни и обеспечит сохранность уникальной Волго-Ахтубинской поймы, создаст новые возможности для развития орошения, овощеводства и животноводства, позволит организовать новые рекреационные зоны и в целом повысит привлекательность этой территории для жизни и реализации новых социально-экономических проектов", - подчеркнул глава региона.

По словам Бочарова, в настоящее время прорабатываются различные варианты технических решений и территориального расположения объектов будущего комплекса.

Один из вариантов предполагает строительство гидроэлектростанции с расчетным расходом не менее 100 м3/с, шлюза-регулятора на Волго-Ахтубинском канале и пяти насосных станций, предназначенных для подачи воды из реки Ахтуба в основные ерики, питающие пойму.

Также рассматриваются несколько типов устройства водосбросного механизма из Волгоградского водохранилища - путем шахтной проходки или строительства обводного канала. Объем воды, который предполагается сбрасывать через канал при плановом расходе 165 куб./с, составит 5,2 куб. км в год.

Как сообщили агентству "Интерфакс-ЮГ" в пресс-службе главы региона, работы по проектирование выполнит о АО "Институт Гидропроект", которое стало победителем открытого конкурса.

В феврале 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении средств на реализацию первой части проекта обводнения Волго-Ахтубинской поймы.

"Я подписал документ, мы выделяем деньги на решение экологической ситуации в Волго-Ахтубинской пойме. Я, напомню, проводил совещание, это было в 2017 году в Волгограде, и мы договаривались о том, чтобы очистить и Волгу и сохранить ее экологический баланс. Как раз говорили о соответствующем междуречье Волги и Ахтубы. Это действительно уникальное место", - сказал Медведев.

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев доложил, что стоимость работ на этапе проектирования составит 772 млн рублей, на этапе строительства - около 10 млрд рублей.

Бочаров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 8 августа сообщил о запуске проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы.

"Хотел бы Вам доложить, что мы начали реализацию уникального масштабного проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы и наполнению ее водой. Первый этап, который полностью включает проектирование, уже начат, и мы его реализуем", - сказал Бочаров.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Губернатор отметил, что проект направлен на экологическую безопасность и создание благоприятных условий для жизни. "Он касается не только Волгоградской области, он касается и относится ко всему югу России, в том числе до Астрахани, и выходит в Каспийское море", - рассказал Бочаров.