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12.08.19 15:49

Главу территориального избиркома в Купчино отстранили от должности

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
12 августа. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургская избирательная комиссия сняла с должности главу ТИК 29 во Фрунзенском районе Динэ Серебренникову, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Горизбиркома в понедельник.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение освободить от занимаемой должности председателя территориальной избирательной комиссии 29 Динэ Серебренникову", - сказал собеседник агентства.

Решение принято "с учетом выявленных множественных недостатков в организации работы ТИК", отметили в Горизбиркоме, не уточнив, о каких недостатках идет речь.

На место Серебренниковой назначен Борис Островский, добавили в пресс-службе.

Заседание комиссии состоялось в понедельник.

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