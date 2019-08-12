Глава Севастополя называет проблему нехватки жилья ключевой

12.08.19 15:51

© РИА Новости. Михаил Климентьев

12 августа. Interfax-Russia.ru - Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал проблему жилья одной из ключевых для региона, особо отметив сложности, возникающие с подрядчиками строительных работ.

"Огромное количество финансов государство инвестирует, но со стройками есть определенные сложности, с подрядчиками, с качеством выполнения работ", - сказал Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Развожаев подчеркнул, что "важный проблемный вопрос - это, конечно же, жилье". "Мы строим огромное количество новых больниц, современных высокотехнологичных центров, огромное количество школ, детских садиков. У нас просто не хватает специалистов: они приезжают, и людям негде жить", - подчеркнул Развожаев.

Он добавил, что эта проблема касается и коренных севастопольцев, которые должны улучшить свои жилищные условия. "Люди живут по общежитиям с многодетными семьями, приходят с ордерами, которые в советское время еще были им выписаны, но в связи с известными событиями не были реализованы", - пояснил он.

Врио главы Севастополя отметил, что "без отдельной государственной программы (для города) с ситуацией общими темпами справиться не сможем".

Отвечая на вопрос президента, он оценил эту программу примерно в 12,2 млрд рублей до 2024 года. "Если бы эти деньги были предусмотрены, мы планомерно смогли бы выровнять ситуацию по жилью", - сказал Развожаев, пояснив, что речь идет о строительстве где-то 270 тыс. кв.м жилья.