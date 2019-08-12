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Взносы на капремонт жилья в Кузбассе с сентября вырастут в 1,6 раза

© РИА Новости. Михаил Мордасов
12 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Кемеровской области установило минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 6,71 рубля за 1 кв. метр общей площади, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте электронного бюллетеня коллегии администрации региона.

Ранее минимальный размер взноса составлял 4,13 рубля за 1 кв. метр. Таким образом, показатель вырос в 1,6 раза.

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года", - сообщается в документе.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Сибирь" в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, размер минимального взноса на капремонт не менялся с 2017 года. "По результатам сравнительного анализа всех региональных операторов РФ было установлено, что в Кемеровской области один из самых низких минимальных размеров вноса на капитальный ремонт", - сообщили в департаменте.

Представитель ведомства подчеркнул, что при прежнем размере минимального взноса в 4,13 рублей в большом количестве многоквартирных домов невозможно было провести даже один из видов капремонта (кровли, либо фасада, либо инженерных сетей).

Собеседник агентства также добавил, что сначала новый размер взноса "был рассчитан в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России, но по результатам расчётов оказался слишком высоким".

"Было принято решение уменьшить до минимального возможного, позволяющего обеспечить выполнение хотя бы одного из видов капитального ремонта (кровли, либо фасада, либо инженерных сетей), поэтому было предложено установить (его в размере - ИФ) 6,71 рубля", - сказал представитель департамента.

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