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Более 45 тыс. пострадавших от наводнения в Иркутской области получили помощь из федерального бюджета

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
12 августа. Interfax-Russia.ru - Федеральный бюджет выплатил пособия в 10 тыс. рублей свыше 45 тыс. жителей Иркутской области, пострадавших от паводков этим летом; еще 6 тыс. человек получили по 50 тыс. рублей, 16,6 тыс. - по 100 тыс. рублей, сообщает Минтруд России.

"По состоянию на 12 августа 2019 г. из средств федерального бюджета выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей 45 175 гражданам. Также в связи с утратой ими имущества первой необходимости оказана финансовая помощь 6169 гражданам по 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество первой необходимости; 16 604 гражданам по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества первой необходимости", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В ведомстве сообщают, что Пенсионный фонд России произвел выплаты пенсий вне графика для пострадавших, Фонд социального страхования организовал выдачу всем инвалидам в подтопленных районах кресел-колясок, тростей, слуховых аппаратов, средств ежедневного ухода и др. в замен утраченных. До 20 августа планируется завершить работу по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями индивидуального использования.

Роструд организовал работу по трудоустройству для жителей пострадавших районов на постоянные и временные работы.

В Минтруде добавили, что 12 августа в Тулуне (Иркутская область) состоялось совещание о помощи пострадавшим с участием главы ведомства Максима Топилина, представителей МЧС России, региональных властей.

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