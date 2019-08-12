Врачи отметили улучшение состояния ингушской девочки, перенесшей ампутацию предплечья

12.08.19 16:48

Фото с сайта НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

12 августа. Interfax-Russia.ru - Состояние травмированной девочки из Ингушетии улучшается, с нею работают реабилитологи, сообщает НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Состояние (. . .) улучшается. (. . .). С ней постоянно занимаются реабилитологи. Она постепенно начала ходить и сейчас даже бегает", - информирует пресс-служба НИИ в понедельник.

В сообщении отмечается, что девочка "разговорчивая, хорошо вступает в контакт".

"Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии. Все необходимое для лечения больной в институте есть", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в среду, 7 августа девочке было ампутировано предплечье правой руки. Президент НИИ Леонид Рошаль выразил надежду, что после проведенного лечения ей удастся установить протез.

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли 7-летнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Ребенка перевезли на лечение в Москву.

По подозрению в совершении преступления была арестована ее родственница Макка Ганиева, которая приходится ребенку тетей по линии отца. Девочку передали в эту семью без оформления документов об опеке.

Следствие выяснило, что с ноября 2018 по 3 июля 2019 года женщина систематически била ребенка. Ганиевой предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью девочки.