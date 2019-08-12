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Арсенал в Ачинском районе Красноярского края, где произошел пожар, расформируют до 1 июля 2020 года

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
12 августа. Interfax-Russia.ru - Военный склад боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар, будет расформирован до 1 июля 2020 года, сообщил в понедельник командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В соответствии с принятыми решениями полное расформирование склада центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года", - заявил Лапин.

Командующий уточнил, что все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на другие склады. "Непригодные боеприпасы будут утилизированы, а территория склада будет полностью очищена и безопасна", - подчеркнул Лапин.

5 августа Минобороны сообщало, что склад в Ачинском районе планировали закрыть до 2022 года.

"Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года", - заявили в военном ведомстве.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером в пятницу, 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали.

По последним данным, во время первой волны взрывов погиб один человек и пострадали 14, во время второй волны травмированы 18 человек.

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