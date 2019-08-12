Член партии "Яблоко" Костенок арестован по обвинению в массовых беспорядках 27 июля

12.08.19 17:47

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

12 августа. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест члена партии "Яблоко" Валерия Костенка, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на несогласованной под стражу на акции в Москве 27 июля.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Костенка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 октября", - огласила судья Евгения Николаева.

Костенок стал 13 арестованным фигурантом этого уголовного дела.

Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч.2 ст.212 УК РФ).