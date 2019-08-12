ЦИК РФ: отменить выборы в Мосгордуму может только суд

12.08.19 18:34

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

12 августа. Interfax-Russia.ru - В пресс-службе Центризбиркома РФ напомнили о том, что избирательное законодательство не предусматривает процедуры отмены выборов во время кампании.

"Избирательная кампания в Москве может быть прекращена исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Московской городской Думы о назначении выборов", - говорится на сайте комиссии.

При этом в ЦИК отметили, что Центральная избирательная комиссия при проведении выборов в Мосгордуму ЦИК России "не является вышестоящей по отношению к МГИК комиссией", так как согласно Избирательному кодексу Москвы ЦИК не входит в число комиссий, организующих и обеспечивающих подготовку и проведение выборов депутатов Московской городской Думы.

Основаниями для такой отмены могут являться нарушения, связанные с процедурой принятия этого решения (решение принято с нарушением срока, неуполномоченным органом и пр.). На сегодняшний день решение о назначении московских выборов в суде не оспаривается, напомнили в ЦИК.

"На практике указанный механизм, не позволяющий прекратить избирательную кампанию до ее завершения, гарантирует, с одной стороны, невмешательство в выборы любых государственных органов, с другой, - служит для обеспечения принципа обязательности проведения выборов", - пояснили в комиссии.

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина также говорила "Интерфаксу", что в законе "Об основных гарантиях избирательных прав" нет пункта о возможности отмены выборов во время кампании. При этом она отметила, что прецедент с отменой выборов был. "У нас был практически единственный прецедент в Барвихе, когда на этапе досрочного голосования были выявлены серьезные нарушения, которые не могли быть устранены путем исправления каких-то ситуаций. Но это экстраординарная ситуация. По ситуации в Барвихе это было произведено не решением ЦИК: ЦИК поручил Мособлизбиркому в этом вопросе разобраться, все дальнейшие решения принимались на их площадке", - пояснила Гришина.

К вечеру на сайте ЦИК уточнили, что "аналогия в решением ЦИК в отношении выборов в сельском поселении Барвихинское не уместна". Во-первых, решение о назначении выборов тогда принималось избирательной комиссией сельского поселения, т.к. они являлись досрочными, и было принято до вступления в силу решения суда о признании Совета депутатов сельского поселения неправомочным. Кроме того, комиссией сельского поселения были необоснованно сокращены сроки отдельных избирательных действий.

"Перенести выборы в данном случае практически невозможно. Единственное основание для этого - если мы устанавливаем нарушение требований федерального законодательства при назначении выборов. В данном случае никаких фактов нарушений при назначении выборов нет, перенести их нереально", - говорила "Интерфаксу" глава ЦИК Элла Памфилова.

Сегодня выдвигавшийся по 43 округу в Мосгордуму глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин из спецприемника, где он отбывает административный арест, написал Элле Памфиловой письмо, в котором просит ее перенести выборы в Мосгордуму на конец осени.

"Используйте, наконец, свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор", - пишет Яшин (скан рукописного письма есть в распоряжении "Интерфакса").

В письме оппозиционер отмечает, что согласованный митинг 10 августа в поддержку независимых кандидатов собрал 60 тыс. человек (данные "Белого счетчика", по данным МВД собралось порядка 20 тыс. - ИФ). "Да, да, я помню, митинги никак не влияют на ваши решения. Но хочу спросить: разумно ли так демонстративно игнорировать мнение граждан?" - задается вопросом Яшин.

Ранее Элла Памфилова не раз подчеркивала, что митинги на позицию ЦИК не влияют, так как это "правоприменительный, а не политический орган". "У людей есть право выходить на согласованные митинги, но требования любой ценой зарегистрировать, плюнуть на все процедуры, я как давление на ЦИК не приемлю", - сказала Пафмилова на последнем заседании ЦИК накануне митинга.

ЦИК также отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Константину Лисице, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Елене Русаковой, Александру Руденко, Анастасии Брюхановой. Кандидаты Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова отозвали свои жалобы самостоятельно. Продолжать рассматривать жалобу Юлии Галяминой ЦИК не будет, так как кандидат решила обратиться в суд.

До 10 августа в Москве прошел еще ряд акций в поддержку независимых кандидатов: 20 июля он был согласован, 14 и 27 июля, а также 3 августа - нет, что привело к многочисленным задержаниям сторонников оппозиции.