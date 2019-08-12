Однодневный "отгул" для ежегодного медосмотра планируют ввести с 2020 года

12.08.19 18:36

© РИА Новости. Николай Хижняк

12 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и социальной защиты России начало разработку закона об освобождении от работы на один день раз в год для работников старше 40 лет, чтобы пройти врачей в рамках диспансеризации.

Уведомление о разработке законопроекта размещено на официальном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

Согласно уведомлению, планируемый срок вступления нормативного акта в силу - январь 2020 года. Право на один день для медосмотра будет прописано в Трудовом кодексе, при этом за работником должна быть сохранена его должность и средний заработок.

Ранее в мае этого года Минтруд России сообщил, что инициатива о "дне на диспансеризацию" для лиц старше 40 лет прорабатывается с другими министерствами, а также объединениями работодателей и работников.

Позже в июле в пресс-службе ведомства призвали журналистов не называть инициативу "дополнительным выходным": освобождение от трудовых обязанностей дается работнику исключительно на посещение врачей в рамках диспансеризации.