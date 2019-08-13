Пять человек погибли в ДТП на федеральной автодороге "Лена" в Якутии

13.08.19 06:08

© РИА Новости. Андрей Стенин

13 августа. Interfax-Russia.ru - Дорожно-транспортное происшествие произошло на 379 км ФАД "Лена", в результате инцидента погибли пять человек и пострадали еще четверо, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.

"ДТП произошло с участием двух автомобилей. В результате происшествия пять человек погибли, четыре человека пострадали. К месту происшествия оперативно выдвинулись 8 человек и две единицы техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении.

Спасателями проведены работы по деблокировке погибших. Для выяснения обстоятельств на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.