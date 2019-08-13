Трагедия на испытаниях: при взрыве на полигоне под Архангельском погибло семь человек
  
В ожидании волны: власти Хабаровска хотят защитить город от наводнения огромной баржей
   
За спиной оппозиции: в российском парламенте усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
13.08.19 06:11

Ливни привели к новым подтоплениям в Приморье

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
13 августа. Interfax-Russia.ru - Сильные дожди, вызванные косвенным влиянием тайфуна "Лекима" в Приморье, осложнили обстановку в Дальнереченском, Красноармейском и Пожарском районах края.

"Наибольшее количество осадков зафиксировано в Дальнереченском районе - 52 мм, в Красноармейском районе - 49 мм и Пожарский районе - 48 мм", - сообщила во вторник пресс-служба краевого главка МЧС.

В Дальнереченском районе ливневыми стоками подтоплено 34 подворья. В селе Метеоритное Красноармейского района подтоплено пять огородов, в населённом пункте Лимонники - две придомовые территории.

Также размыты дороги у села Нагорное Пожарского района, поселка Поляны Дальнереченского района. Здесь пока проехать может только грузовой транспорт.

Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. На месте перелива дежурят дорожные службы.

Также наблюдаются переливы через дорогу Дальнереченск-Восток-Глубинное. Проезд транспорта не ограничен. В Хасанском районе произошел перелив через дорогу Гвоздево-Хасан, есть проезд для грузового транспорта, для легковых автомобилей есть объезд через поселок Посьет.

Отмечается, что из-за прошедших ливней уровень воды на большинстве рек края растет.

На реке Ореховка в Дальнереченском районе сформировался высокий локальный дождевой паводок. На реках западных и центральных районов края также ожидаются подъемы уровня воды. Существует вероятность подтоплений пониженных мест и придомовых подворий, сельхозугодий и отдельных участков дорог местного значения.

Наиболее паводкоопасными районами являются: Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский и Красноармейский.

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю контролирует обстановку в наиболее подверженных паводкам районах.

Спасатели работают в режиме повышенной готовности.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.08.19 09:17
Мэрия отказалась согласовать шествие 17 августа в поддержку кандидатов в МГД
.
  13.08.19 09:11
Девушка, пострадавшая при задержании 10 августа, отказалась от госпитализации
.
  13.08.19 08:48
Более 1,8 тыс. лифтов заменят в Москве до конца года
.
  13.08.19 08:16
Велопрокатом в Москве в сезоне-2019 воспользовались уже 3 млн человек
.
  12.08.19 18:34
ЦИК РФ: отменить выборы в Мосгордуму может только суд
.
  12.08.19 17:47
Член партии "Яблоко" Костенок арестован по обвинению в массовых беспорядках 27 июля
.
  12.08.19 16:12
Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест
.
  12.08.19 15:17
Суд в Москве заочно арестовал еще двух граждан САР по делу об убийстве военных РФ
.
  12.08.19 15:02
Общественный транспорт Москвы украсят герои "Союзмультфильма"
.
  12.08.19 14:48
"Мосгаз" обновил системы газоснабжения более 40 тыс. столичных квартир


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket