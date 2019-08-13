Ливни привели к новым подтоплениям в Приморье

13.08.19 06:11

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 августа. Interfax-Russia.ru - Сильные дожди, вызванные косвенным влиянием тайфуна "Лекима" в Приморье, осложнили обстановку в Дальнереченском, Красноармейском и Пожарском районах края.

"Наибольшее количество осадков зафиксировано в Дальнереченском районе - 52 мм, в Красноармейском районе - 49 мм и Пожарский районе - 48 мм", - сообщила во вторник пресс-служба краевого главка МЧС.

В Дальнереченском районе ливневыми стоками подтоплено 34 подворья. В селе Метеоритное Красноармейского района подтоплено пять огородов, в населённом пункте Лимонники - две придомовые территории.

Также размыты дороги у села Нагорное Пожарского района, поселка Поляны Дальнереченского района. Здесь пока проехать может только грузовой транспорт.

Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. На месте перелива дежурят дорожные службы.

Также наблюдаются переливы через дорогу Дальнереченск-Восток-Глубинное. Проезд транспорта не ограничен. В Хасанском районе произошел перелив через дорогу Гвоздево-Хасан, есть проезд для грузового транспорта, для легковых автомобилей есть объезд через поселок Посьет.

Отмечается, что из-за прошедших ливней уровень воды на большинстве рек края растет.

На реке Ореховка в Дальнереченском районе сформировался высокий локальный дождевой паводок. На реках западных и центральных районов края также ожидаются подъемы уровня воды. Существует вероятность подтоплений пониженных мест и придомовых подворий, сельхозугодий и отдельных участков дорог местного значения.

Наиболее паводкоопасными районами являются: Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский и Красноармейский.

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю контролирует обстановку в наиболее подверженных паводкам районах.

Спасатели работают в режиме повышенной готовности.