Уровень Амура в районе Хабаровска приблизился к опасному значению

13.08.19 06:28

© РИА Новости. Игорь Агеенко

13 августа. Interfax-Russia.ru - Уровень реки Амур в районе Хабаровска поднялся до отметки 558 см, за сутки река прибыла на 18 см, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"По данным на 06:00 утра уровень Амура у Хабаровска составил 558 см. Опасным значением считается уровень 600 см ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу гидрологов, с 12-14 августа проходит последняя волна паводка на Амуре в Хабаровском крае. В районе Хабаровска гидрологи прогнозируют отметки до 600 см.