Медведь убил грибника в Хабаровском крае

13.08.19 06:48

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 августа. Interfax-Russia.ru - Медведь напал на грибника в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, от полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации района.

"Происшествие случилось недалеко от поселка Сулук. Утром 12 августа мужчина вышел за грибами в лес и не вернулся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на теле погибшего имелись сильные повреждения. На место инцидента выезжали охотоведы. Они же и застрелили хищника, тело которого впоследствии отправили на экспертизу в ветеринарную лабораторию.

Расследованием гибели мужчины занимаются полицейские.