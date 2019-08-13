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13.08.19 06:56
Житель Камчатки отсудил почти 190 тыс. руб. за упущенную во время службы в армии выгоду
"Суд вынес решение о взыскании (...) в пользу истца упущенной выгоды в размере 188 тыс. 457 руб.", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что молодого человека на срочную военную службу призвали незаконно, на момент призыва он учился на дневном отделении аспирантуры, что дает отсрочку от армии. Новоиспеченному "срочнику" пришлось расторгнуть трудовой договор с предприятием, где он работал. Молодой человек проходил военную службу с 31 мая по 10 октября 2018 года. Зарплату, которую за это время он мог получить, суд и счел упущенной выгодой, добавили в пресс-службе.
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