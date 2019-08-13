Трагедия на испытаниях: при взрыве на полигоне под Архангельском погибло семь человек
  
В ожидании волны: власти Хабаровска хотят защитить город от наводнения огромной баржей
   
За спиной оппозиции: в российском парламенте усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
13.08.19 06:56

Житель Камчатки отсудил почти 190 тыс. руб. за упущенную во время службы в армии выгоду

© РИА Новости. Максим Богодвид
13 августа. Interfax-Russia.ru - Суд частично удовлетворил иск жителя Камчатки к военному комиссариату о возмещении упущенной выгоды, сообщает во вторник пресс-служба Елизовского районного суда Камчатского края.

"Суд вынес решение о взыскании (...) в пользу истца упущенной выгоды в размере 188 тыс. 457 руб.", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что молодого человека на срочную военную службу призвали незаконно, на момент призыва он учился на дневном отделении аспирантуры, что дает отсрочку от армии. Новоиспеченному "срочнику" пришлось расторгнуть трудовой договор с предприятием, где он работал. Молодой человек проходил военную службу с 31 мая по 10 октября 2018 года. Зарплату, которую за это время он мог получить, суд и счел упущенной выгодой, добавили в пресс-службе.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.08.19 09:17
Мэрия отказалась согласовать шествие 17 августа в поддержку кандидатов в МГД
.
  13.08.19 09:11
Девушка, пострадавшая при задержании 10 августа, отказалась от госпитализации
.
  13.08.19 08:48
Более 1,8 тыс. лифтов заменят в Москве до конца года
.
  13.08.19 08:16
Велопрокатом в Москве в сезоне-2019 воспользовались уже 3 млн человек
.
  12.08.19 18:34
ЦИК РФ: отменить выборы в Мосгордуму может только суд
.
  12.08.19 17:47
Член партии "Яблоко" Костенок арестован по обвинению в массовых беспорядках 27 июля
.
  12.08.19 16:12
Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест
.
  12.08.19 15:17
Суд в Москве заочно арестовал еще двух граждан САР по делу об убийстве военных РФ
.
  12.08.19 15:02
Общественный транспорт Москвы украсят герои "Союзмультфильма"
.
  12.08.19 14:48
"Мосгаз" обновил системы газоснабжения более 40 тыс. столичных квартир
.
  12.08.19 12:49
"Августовское лето" пришло в Москву
.
  12.08.19 11:46
Памфилова рассмотрит вопрос о переносе выборов в МГД при наличии оснований
.
  12.08.19 11:16
Оппозиционеры подали в мэрию заявку на шествие 17 августа
.
  12.08.19 10:29
Яшин просит Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
.
  12.08.19 08:56
Член СПЧ Бабушкин сообщил о 245 задержанных по итогам акции в субботу в Москве
.
  10.08.19 19:57
Задержаны 136 участников несогласованной акции в центре Москвы
.
  10.08.19 17:22
Оппозиционный 20-тысячный митинг в центре Москвы завершился без инцидентов
.
  10.08.19 16:01
МВД: 20 тыс. человек собрались на митинг на проспекте Сахарова в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket