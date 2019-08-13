Трутнев поручил главам дальневосточных регионов взять под контроль восстановительные работы после пожаров и паводков

13.08.19 07:03

© РИА Новости. Алексей Никольский

13 августа. InterFax-Russia.ru - Главы регионов Дальневосточного федерального округа, пострадавших от природных пожаров и паводков, должны взять под личный контроль восстановительные работы, заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Хотел бы обратить внимание на сложную сложившуюся ситуацию с природными пожарами и паводками. Вы знаете, что в Забайкалье в соответствии с указом президента РФ Владимира Владимировича Путина восстанавливается инфраструктура после природных пожаров. Я прошу Александра Михайловича Осипова (врио губернатора Забайкальского края - ИФ) обеспечить выполнение всех необходимых работ в установленный президентом срок, времени уже осталось немного. Помощь необходимую оказываем, правительство принимает меры, все должно быть сделано в срок. Пожалуйста, возьмите это на личный контроль", - сказал Трутнев во вторник во Владвиостоке на заседании совета при полпреде президента РФ в ДФО.

Вице-премьер также сообщил, что федеральные власти приняли меры по поддержке пострадавших от паводка регионов округа.

"Сложная паводковая ситуация сохраняется в Еврейской автономной области, Хабаровском крае. В Амурской области ситуация стабилизируется, но проблемы там тоже есть. Необходимые меры правительством РФ по поддержке пострадавших регионов и населения приняты. Но хочу обратить внимание, что основная часть работы должна быть выполнена на местах. Прошу губернаторов держать это на личном контроле и все вопросы, которые возникают у людей, своевременно решать", - сказал Трутнев.