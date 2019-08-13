|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.08.19 07:14
Более 4 тыс. делегатов из 60 стран мира примут участие в Восточном экономическом форуме
"Совсем скоро, в начале сентября, во Владивостоке, уже можно сказать, что традиционно, проходит Восточный экономический форум. Он будет пятым. Мы ожидаем участия более четырех тысяч делегатов из 60 стран мира", - сказал Трутнев во вторник во Владивостоке на заседании совета при полпреде президента РФ в ДФО.
Он отметил, что будут подведены итоги работы за последние пять лет.
"Мы подведем итоги пятилетней работы. Есть о чем поговорить, доложить о том, что сделано, обсудить, что мы обязаны делать", - добавил вице-премьер.
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket