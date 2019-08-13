Более 4 тыс. делегатов из 60 стран мира примут участие в Восточном экономическом форуме

13.08.19 07:14

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 августа. Interfax-Russia.ru - Делегаты из 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Совсем скоро, в начале сентября, во Владивостоке, уже можно сказать, что традиционно, проходит Восточный экономический форум. Он будет пятым. Мы ожидаем участия более четырех тысяч делегатов из 60 стран мира", - сказал Трутнев во вторник во Владивостоке на заседании совета при полпреде президента РФ в ДФО.

Он отметил, что будут подведены итоги работы за последние пять лет.

"Мы подведем итоги пятилетней работы. Есть о чем поговорить, доложить о том, что сделано, обсудить, что мы обязаны делать", - добавил вице-премьер.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.