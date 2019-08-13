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13.08.19 07:39
"ИрАэро" с сентября начнет летать из Красноярска в Фергану
"Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 по четвергам. Стоимость билета в одну сторону - от 13 тыс. руб.", - говорится в сообщении.
Как отмечается, весной этого года перевозчик запустил рейс Иркутск - Фергана.
"Уже выполнено 29 рейсов, мы перевезли на этом направлении 3,6 тыс. пассажиров. По загрузке мы видим, что направление очень популярно как у россиян, так и у жителей Узбекистана. Поэтому мы и приняли решение на организацию нового маршрута", - цитирует пресс-служба начальника службы организации перевозок "ИрАэро" Александра Макина.
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