"ИрАэро" с сентября начнет летать из Красноярска в Фергану

13.08.19 07:39

© РИА Новости. Олег Золото

13 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ИрАэро" с 12 сентября начнет выполнять регулярные рейсы из Красноярска в Фергану (Узбекистан), сообщила пресс-служба перевозчика.

"Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 по четвергам. Стоимость билета в одну сторону - от 13 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, весной этого года перевозчик запустил рейс Иркутск - Фергана.

"Уже выполнено 29 рейсов, мы перевезли на этом направлении 3,6 тыс. пассажиров. По загрузке мы видим, что направление очень популярно как у россиян, так и у жителей Узбекистана. Поэтому мы и приняли решение на организацию нового маршрута", - цитирует пресс-служба начальника службы организации перевозок "ИрАэро" Александра Макина.