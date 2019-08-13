Жителям поселка Каменка, пострадавшего от взрывов на арсенале, разрешили вернуться домой

13.08.19 07:49

© РИА Новости. Константин Чалабов

13 августа. Interfax-Russia.ru - Жителям красноярской деревни Каменка, а также строительным бригадам открыли доступ в поселок Каменка Красноярского края, который пострадал от взрывов на арсенале, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе администрации Ачинского района во вторник.

"Сейчас на оперативном штабе было принято решение о том, что жители, прописанные в Каменке, могут вернутся в свои дома, а также доступ в деревню открыт строительным бригадам, которые сегодня начнут ремонтировать пострадавшее жилье. Для остальных Каменка пока закрыта, режим ЧС сохраняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в понедельник на оперативном штабе по ликвидации последствий взрывов на складе боеприпасов было принято решение не отменять режим ЧС до утра вторника.