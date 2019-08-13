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13.08.19 08:16
Велопрокатом в Москве в сезоне-2019 воспользовались уже 3 млн человек
Это на 700 тыс. поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении.
Пункты проката открылись в Москве в конце апреля. Традиционно велосезон продлится до начала ноября.
"Столичный велопрокат продолжает бить рекорды в этом году. Этот вид транспорта удобен для коротких поездок по городу - например, чтобы доехать от станции метро до дома или работы", - говорится в сообщении заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, опубликованном на сайте.
По его оценке, с 2013 года пользователи брали напрокат велосипеды в городе 12,5 млн раз.
Система городского велопроката заработала в Москве в 2013 году. Было открыто 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной
В 2019 году пользователям доступны 530 станций и более 5 тыс. велосипедов. Количество электровелосипедов в нынешнем сезоне увеличилось в полтора раза - до 390 штук.
По данным мэрии, за семь лет сеть станций выросла почти в 10 раз.
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