Режим ЧС в красноярской Каменке оставят на время восстановительных работ

13.08.19 08:20

© РИА Новости. Ольга Халманова

13 августа. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации в красноярской деревне Каменка, пострадавшей от взрывов на военном складе, продолжит действовать до завершения ремонтно-восстановительных работ, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Из 74 жителей Каменки, находящихся в пункте временного размещения (ПВР) в поселке Малиновка, 40 человек приняли решение проехать в поселок и проверить состояние своих домов. Необходимое количество транспорта для организованной доставки жителей в Каменку будет предоставлено администрацией Ачинского района", - говорится в сообщении.

Позже на муниципальных автобусах жители Каменки вернутся в ПВР в Малиновке до завершения режима ЧС и окончания ремонтных работ.

Как сообщалось, накануне губернатор Александр Усс провел в Ачинске заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС, где было принято решение не снимать режим ЧС до утра вторника. Глава региона отметил, что пострадавшие школу, детсад и фельдшерско-акушерские пункты восстановят до 25 августа.

Жилой фонд будет восстанавливаться и ремонтироваться правительством края совместно с Минобороны РФ.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали.

В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В деревне Каменка Ачинского района действует режим ЧС.

По последним данным, во время первой волны взрывов погиб один человек и пострадали 14, во время второй волны травмированы 18 человек.