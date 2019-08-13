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13.08.19 08:30

Современных солдат изобразили на памятнике героям ВОВ в Приамурье

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
13 августа. Interfax-Russia.ru - Силуэты солдат в воинской форме и с винтовками более поздних времен появились на памятном знаке погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области, ремонт которого был заказан в одной из частных компаний Тынды к 45-летию БАМа, рассказали агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации населенного пункта.

"Найти тех, кто бы взялся за работы сложно, так как дорог толком нет, везти грузы никто не хочет. На нас вышла компания из Тынды", - говорится в сообщении и.о. главы администрации поселка Дипкун Ирины Сокольниковой.

По ее словам, компания направила на рассмотрение два варианта панно, один из которых был сразу отклонен, так как на силуэтах четко прослеживались воины времен Гражданской войны.

"На втором варианте были просто темные силуэты. Картинка была маленькой. Когда памятный знак был обновлен, появилась возможность более детально рассмотреть силуэты солдат, стало понятно, что изображены солдаты послевоенных времен. Мы сразу потребовали заменить панно", - пояснила Сокольникова.

Глава Дипкуна отметила, что заказ выполнен, однако заменить панно не позволяли затяжные дожди. Сокольникова заверила, что в ближайшее время памятник будет обновлен уже за счет средств частной компании, допустившей ошибку.

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