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Реконструкция моста через Свиягу началась в Татарстане

© РИА Новости. Максим Богодвид
13 августа. Interfax-Russia.ru - Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на 757-м км трассы М-7 начата в Татарстане, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" (входит в Росавтодор).

Проект предполагает строительство дополнительного моста через Свиягу и реконструкцию существующего моста, построенного в 1996 году.

"При возведении нового мостового перехода протяженностью 379,2 погонных метра специалисты построят опоры на свайном основании из монолитного железобетона, смонтируют металлическое пролетное строение общим весом 2700 тонн методом продольной надвижки, на которое уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона", - говорится в пресс-релизе.

Дороги, ведущие к мосту, будут расширены до 4-х полос, также будут созданы разворотные петли.

Общая стоимость объекта - 5 млрд рублей, в 2019 году планируется выполнить работы на 400 млн рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Ранее сообщалось, что контракт на реконструкцию моста выиграло ООО "Мостотрест".

Росавтодор в текущем году приступил к реконструкции 18-километрового участка (735-753 км) на границе с Чувашией, а также ведет реконструкцию 10-километрового участка автомобильной дороги М-7 на участке (761-771 км) в Зеленодольском районе.

После завершения работ на этих трех объектах, включая мостовой переход, протяженность трассы М-7 "Волга" в границах Татарстана с четырьмя полосами движения составит 326 км.

В прошлом году была завершена реконструкция федеральной трассы М-7 "Волга" на участке от Казани до Набережных Челнов протяженностью 220 км. Дорога была переведена из II категории (двухполосная, шириной 9 метров) в категорию IБ (по две полосы движения в каждую сторону с шириной проезжей части по 7,5 метра). В настоящее время ведется реконструкция трассы в направлении Чувашии.

ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" обслуживает 1,9 тыс. км федеральных дорог в границах республик Татарстан, Чувашия, Марий Эл и Ульяновской области.

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