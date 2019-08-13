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Тульская область к 2025г ликвидирует треть аварийного жилья

© РИА Новости. Евгений Биятов
13 августа. Interfax-Russia.ru - Тульская область в рамках региональной жилищной программы намерена расселить 108 тыс. кв. метров аварийного жилья, сообщил глава региона Алексей Дюмин в ходе встречи с жителями Суворовского района.

"Сейчас в Тульской области - 350 тысяч кв. метров аварийного жилья. При этом в региональную программу переселения до 2024 года (включительно - ИФ) вошло только 108 тысяч кв. метров. Это дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года", - приводит пресс-служба облправительства слова Дюмина.

Губернатор отметил, что ранее дал поручение составить перечень домов, в которых проблема стоит особенно остро. На их расселение в этом году выделен 101 млн рублей. Сейчас прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств.

Заместитель председателя правительства региона Элеонора Шевченко в ходе встречи сообщила, что в Суворовском районе - значительный объем аварийного жилищного фонда, не вошедшего в программу переселения. В 2019-2024 годах будет расселено 13 аварийных жилых домов. В программу переселения не вошли 60 домов.

Губернатор поручил проработать дополнительные механизмы расселения аварийных домов, которые не вошли в региональную программу, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в 2019 году стартовала новая программа по расселению из аварийного жилья. Она является частью федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда".

По данным облправительства, в 2018 году в региональной программе переселения граждан из аварийного жилья приняли участие четыре муниципалитета области: Тула, Новомосковск, Суворовский и Киреевский районы. Общий объем финансирования c учетом средств местных бюджетов составил более 507 млн рублей. Всего приобретено 267 квартир общей площадью 12,5 тыс. кв. метров.

Также сообщалось, что в 2013-2017 годах в рамках реализации региональной программы было расселено более 320 тыс. кв. метров, жилищные условия улучшили 16,5 тыс. человек. Общие затраты на реализацию программы составили 11 млрд рублей.

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