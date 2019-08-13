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13.08.19 08:39

Пчеловоды в Приморье заготовили в 2019 году около 6 тыс. тонн меда

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
13 августа. Interfax-Russia.ru - Пчеловоды Приморского края заготовили в 2019 году более шести тысяч тонн меда и готовятся к проведению медового фестиваля в одном из сел региона, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе администрации Приморья.

Фестиваль меда пройдет в селе Анучино 24 августа. В нем примет участие более 100 пчеловодов. Гости получат возможность попробовать мед различных сортов: липовый, бархатный, цветочный, гречишный и другие.

Запланирована и развлекательная программа, выступления творческих коллективов, конкурсы, чай и каша из настоящей походной кухни.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что в лесах Приморье большие запасы липы, а таежный мед - экологически чистый, вкусный и полезный.

"То, что наш мед практически весь таежный, имеет большое значение. Особенно сейчас, когда в Европе от гербицидов гибнут пчелы, мед теряет свое качество и чистоту", - отметил глава региона.

Социально значимые проекты в Приморье в сфере сельского хозяйства, импортозамещения, потребительского рынка реализуются в рамках краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013-2021 годы.

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