Более 1,8 тыс. лифтов заменят в Москве до конца года

13.08.19 08:48

© РИА Новости. Сергей Пятаков

13 августа. Interfax-Russia.ru - По программе капитального ремонта в 2019 году планируют заменить 1820 столичных лифтов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы по замене почти 800 подъемников уже ведутся. Первые лифты будут сданы уже до конца месяца" - рассказал Бирюков журналистам во вторник.

По его словам, в рамках московской региональной программы капремонта проводится полная замена лифтового оборудования - всех узлов и агрегатов.

"Причем все устанавливаемые подъемники - отечественного производства, они значительно превосходят заменяемые образцы и не уступают зарубежным аналогам", - добавил заммэра.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что отделка кабины лифтов предусматривает использование современных износостойких материалов, в том числе панелей со специальным покрытием серебристого цвета, на полу расположен рифленый алюминий.

Кабины оборудуют новыми панелями управления, отделанными шлифованной нержавеющей сталью со встроенным полноцветным электронным табло, речевым информатором, интеркомом, кнопочными элементами с круговой подсветкой из нержавеющей стали со шрифтом Брайля.

По данным мэрии, в 2011-2018 годах в Москве заменено более 32 тыс. единиц лифтового оборудования, в том числе в рамках реализации региональной программы капитального ремонта - более 13 тыс. лифтов.