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Двух дальневосточных аистов выпустили после реабилитации в дикую природу

© РИА Новости. Виталий Аньков
13 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты пометили GPS-передатчиками и выпустили в дикую природу двух дальневосточных аистов, которые в начале июля попали в центр реабилитации редких животных "Тигр" в Приморье, сообщает пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Сегодня две этих редких птицы пополнили команду из 86 сородичей, которые были снабжены летом этого года радиопередатчиками и кольцами в бассейне Амура. Спустя 20 лет Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с партерами в России и в Китае возобновил программу изучения миграционных путей дальневосточного аиста", - приводятся в сообщении слова старшего координатора проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидата биологических наук Анны Сердюк.

"Благодаря новым технологиям мы с максимальной точностью сможем отследить дальнейшие перемещения этих птиц", - отметила она.

По данным пресс-службы, в центре реабилитации птицы оказалась в начале июля. Их спасли местные жители, которые подобрали истощенных птенцов из рухнувшего гнезда в Лесозаводском районе Приморья. Сотрудники охотнадзора Приморского края привезли аистов на передержку и реабилитацию.

"Краснокнижные дальневосточные аисты появились в реабилитационном центре впервые, и все было сделано для того, чтобы опыт их реабилитации был успешным. Здесь аисты проявили навыки, необходимые для самостоятельной жизни: они здоровы, хорошо питаются и начали летать в вольере", - цитирует пресс-служба директора департамента охотнадзора Приморского края Дмитрия Панкратова.

"Надеюсь, что после выпуска недалеко от заказника "Журавлиный" в Еврейской автономной области аисты найдут свою стаю, а, отслеживая их путь, мы будем иметь больше возможностей для их сохранения", - сказал глава департамента.

Окрестности заказника "Журавлиный" в Октябрьском районе ЕАО стали оптимальным местом для выпуска диких птиц после реабилитации.

По данным пресс-службы, в 2018 году во время миграции были зафиксированы скопления дальневосточных аистов на российско-китайской границе в ЕАО. Информация о перемещении птенцов этого года показывает, что часть аистов уже начала стягиваться в пойму Среднего Амура, на территорию Еврейской автономной области. Сейчас птицы набираются сил и кормятся перед отлетом на места зимовки на юг Китая, в бассейн Янцзы. Как предполагают специалисты, подопечные реабилитационного центра вольются в эту стаю и в последующем вместе с сородичами улетят зимовать в Китай.

Дальневосточный аист - одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу РФ

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