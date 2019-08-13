Мэрия отказалась согласовать шествие 17 августа в поддержку кандидатов в МГД

13.08.19 09:17

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 августа. Interfax-Russia.ru - Мэрия Москвы отказала в согласовании шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщил глава муниципального округа Якиманка и заявитель шествия Андрей Морев.

По его словам, вечером в понедельник позвонили из мэрии и сообщили об отказе в шествии 17 августа 2019 года по бульварам. "Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи", - написал Морев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что заявители направят в мэрию официальное возражение.

По словам Морева, "по 54 ФЗ депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за 5 дней до мероприятия". "Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты и пытается вытеснить протест и, по сути, запретить проведение согласованных акций", - считает заявитель.

Комментарием мэрии "Интерфакс" пока не располагает.

Шествие, согласно заявке, планировалось от Страстного бульвара до проспекта Сахарова - как обычно проходит Марш Немцова. Помимо Морева, среди заявителей были муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина.

10 августа согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3" собрал по данным МВД, 20 тыс. человек, по данным волонтерской организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тыс. человек. Среди главных требований протестующих - допуск до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.