Более 100 пациентов доставила в больницы санавиация в Приморье

13.08.19 09:21

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Вертолетами санитарной авиации в Приморском крае с начала года в больницы госпитализированы 110 человек, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в краевом департаменте здравоохранения.

За семь месяцев этого года с помощью санитарной авиации из районов Приморья в ведущие учреждения здравоохранения края доставлено почти 70 взрослых и более 40 детей.

"Два вертолета задействованы для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений. Санавиация приходит на помощь в случае, если требуется быстрая транспортировка больных и пострадавших", - сообщил врио вице-губернатора - директор департамента здравоохранения края Виктор Фисенко.

По его словам, развитие санитарной авиации в Приморье позволило сделать доступнее специализированную медицинскую помощь для сельских жителей.

"Благодаря санавиации есть возможность экстренно транспортировать пациента, например, с инфарктом, в сосудистый центр. Оперативность позволяет сохранить человеку трудоспособность, а иногда и жизнь", - отметил Фисенко.

Вертолеты задействуют не только для доставки пациентов в больницы, но и для вылетов специалистов Центра медицины катастроф в поселки для проведения операций, консультаций.

Чаще всего санавиация востребована для оказания помощи пациентам с травмами, сердечнососудистыми патологиями, ожогами.

Санитарная авиация работает в Приморском крае третий год. Один спецвертолет базируется в Кавалерово, второй - в пригороде Владивостока.

Вертолеты санитарной авиации эксплуатируются в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы. Программа предусматривает комплекс социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.

В течение трех лет Приморский край получит 5 млрд рублей федеральных субсидий на развитие краевого здравоохранения. В 2019 году из этих средств в регион поступит 2 млрд рублей, средства направляются на открытие новых больниц, переоснащение лечебных учреждений, подготовку кадров.