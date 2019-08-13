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13.08.19 09:28

Руководство томского филиала Рослесинфорга подозревают в растрате

© РИА Новости. Евгений Биятов
13 августа. Interfax-Russia.ru - Управление ФСБ по Томской области возбудило уголовное дело о растрате в томском филиале федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг", сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

По данным следствия, замдиректора филиала постоянно проживал за пределами Томской области.

"Свои обязанности по занимаемой должности он не выполнял, но руководство учреждения незаконно выплачивало ему зарплату. Таким образом, "Рослесинфоргу" причинен ущерб в размере более 1 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), руководитель филиала задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ФГБУ "Рослесинфорг" - ведущая лесоучетная организация России, созданная на базе государственных лесоустроительных предприятий.

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